Изменить решение о смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию можно не позднее 31 декабря

Россияне, которые в течение 2019 года подали заявление о переводе пенсионных накоплений другому страховщику, могут не позднее 31 декабря изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Об этом сообщили в отделении ПФР по Иркутской области.

Для этого необходимо подать лично либо через уполномоченного представителя уведомление в клиентскую службу территориального органа ПФР или через портал Госуслуг (при наличии электронной квалифицированной подписи).

На территории Иркутской области в клиентские службы ПФР с заявлениями о смене страховщика за 11 месяцев 2019 года обратились 1987 человек. Более 77% граждан подали заявление о досрочном переводе средств новому страховщику. Указанным гражданам выданы уведомления о возможной потере инвестиционного дохода в результате досрочного перевода средств пенсионных накоплений.