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Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования

16 декабря 2019

Сбербанк 16 декабря запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу банка. С помощью платформы физлица – клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке. Гарантий возврата вложений в случае дефолта заемщика платформа не дает, добавил он.

Как сообщил газете зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, оформить заем через «Сберкредо» до конца года смогут лишь компании столичного региона, являющиеся клиентами банка. Размещать на платформе планируется действующий бизнес, прошедший проверку и скоринг банка, добавил он. Сама платформа будет взимать с заемщиков комиссию в 5% от привлеченной суммы, а диапозон ставок не раскрывается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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