В Иркутске планируют построить продуктовый рынок для автомобилистов

Компания «Альфа Транс» планирует в Иркутске строительство продуктового рынка «Затон», который позволит водителям автомобилей подъезжать за товаром прямо к прилавкам. Об этом сообщает "Теленформ".

По плану рынок построят в развилке между улицей Николая Вилкова и Иркутной улицей – это прямой съезд с Глазковского моста в сторону Жилкино. В 400 метрах от места находится торговый центр строительных материалов «Леруа Мерлен», куда сейчас идет непрерывный поток автомобилей в сторону Иркутной улицы мимо проектируемого рынка.

На рынке запроектировано четыре ряда из 180 павильонов, 200 автомобильных парковок для стоянки, места для остановки рядом с павильонами, тротуары для пешеходов. Будет организовано непрерывное круговое движение.