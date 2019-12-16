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Сбербанк провел региональный тур Всероссийского молодежного кубка «Управляй»

16 декабря 2019

Байкальский банк стал инициатором проведения регионального тура Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй». Молодежная версия конкурса «Лидеры России» 13 ноября объединила студентов 4-х территорий Байкальского банка —  Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, Якутии. В режиме онлайн прошли управленческие поединки, целью которых было выявление талантливой молодежи, развитие менеджерских компетенций у студентов.

Сбербанк традиционно поддерживает кубок «Управляй», не только, как партнер организаторов мероприятия, но и как активный участник и разработчик кейсов заданий для менеджерских состязаний. Задачей «Управляй-2019» была командная и индивидуальная работа по виртуальному управлению компанией, принятие решений по организации ее работы, управлению в различных, в т. ч. и кризисных ситуациях.

Елена Хохрякова, HR-директор Байкальского банка ПАО Сбербанк: «Сегодня у участников кубка была игровая ситуация - «вы наняты на должность руководителя и теперь вы ответственны за все, что будет происходить в вашей компании и какой у нее будет результат». Но уже в ближайшем будущем у этих ребят есть большая вероятность получить такую задачу в реальной жизни. Кубок «Управляй» — это отличная возможность показать свой потенциал и наш банк, поддерживая это мероприятие, дает молодежи    шанс «социального лифта». Лучшие участники получат приглашение на  стажировку в Сбербанке, а возможно и на трудоустройство».
Участниками всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй» традиционно становятся около 30 000 человек — студенты, выпускники российских вузов (в возрасте 18- 25 лет). Победители отборочных региональных туров, 150 человек, приглашаются на финал в Москву. За развитием их компетенций и выполнением заданий наблюдают эксперты – представители ведущих бизнес-компаний России. Оценки финалистам кубка будут выставлены по 3 направлениям: цифровые навыки, личные компетенции, бизнес компетенции.

В региональном туре, организованном Байкальским банком ПАО Сбербанк, приняли участие 100 студентов — ИрГУПС, ИрНИИТУ, БГУ,ИГУ,СВФУ, Забайкальского аграрного университета, ВСГУТУ, ЗабГУ.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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