Сбербанк провел региональный тур Всероссийского молодежного кубка «Управляй»

Байкальский банк стал инициатором проведения регионального тура Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй». Молодежная версия конкурса «Лидеры России» 13 ноября объединила студентов 4-х территорий Байкальского банка — Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, Якутии. В режиме онлайн прошли управленческие поединки, целью которых было выявление талантливой молодежи, развитие менеджерских компетенций у студентов.

Сбербанк традиционно поддерживает кубок «Управляй», не только, как партнер организаторов мероприятия, но и как активный участник и разработчик кейсов заданий для менеджерских состязаний. Задачей «Управляй-2019» была командная и индивидуальная работа по виртуальному управлению компанией, принятие решений по организации ее работы, управлению в различных, в т. ч. и кризисных ситуациях.

Елена Хохрякова, HR-директор Байкальского банка ПАО Сбербанк: «Сегодня у участников кубка была игровая ситуация - «вы наняты на должность руководителя и теперь вы ответственны за все, что будет происходить в вашей компании и какой у нее будет результат». Но уже в ближайшем будущем у этих ребят есть большая вероятность получить такую задачу в реальной жизни. Кубок «Управляй» — это отличная возможность показать свой потенциал и наш банк, поддерживая это мероприятие, дает молодежи шанс «социального лифта». Лучшие участники получат приглашение на стажировку в Сбербанке, а возможно и на трудоустройство».

Участниками всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй» традиционно становятся около 30 000 человек — студенты, выпускники российских вузов (в возрасте 18- 25 лет). Победители отборочных региональных туров, 150 человек, приглашаются на финал в Москву. За развитием их компетенций и выполнением заданий наблюдают эксперты – представители ведущих бизнес-компаний России. Оценки финалистам кубка будут выставлены по 3 направлениям: цифровые навыки, личные компетенции, бизнес компетенции.

В региональном туре, организованном Байкальским банком ПАО Сбербанк, приняли участие 100 студентов — ИрГУПС, ИрНИИТУ, БГУ,ИГУ,СВФУ, Забайкальского аграрного университета, ВСГУТУ, ЗабГУ.

