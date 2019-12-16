К осени 2022 года полностью ликвидируют последствия паводков

По поручению врио губернатора Игоря Кобзина до 20 декабря скорректируют программу ликвидации паводка в Иркутской области. Как сообщили «РИА новости», это необходимо для того, чтобы завершить работу до сентября 2022 года.

Программу разделят на три этапа. Первый этап должен завершиться до 1 августа 2020 года, в частности, должны быть решены проблемы с возведением жилья и инфраструктурой. К 1 августа 2021 планируется закончить проведение экспертизы. К 1 сентября 2022 года - полностью ликвидировать последствия паводков.