ПСБ снизил ставки по всем ипотечным программам

ПСБ банк снизил ставки по ипотеке. Новые условия действуют для программ на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, а также по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков.

Теперь самая низкая ставка – от 7,79% годовых – установлена на кредиты на покупку квартиры в новостройке. Условие действует при первоначальном взносе от 15% годовых и сумме кредита от 7 млн руб. для Москвы и Московской области, от 5 млн руб. для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 3,5 млн руб. для регионов.

Минимальная ставка при покупке квартиры на вторичном рынке – от 8,3% – для зарплатных клиентов банка и по программам партнеров сегмента «Platinum» при подписании кредитного договора в течение первых 30 дней после получения положительного решения по кредиту.

Ставка по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков установлена на уровне 8,5% годовых. Программа действует для рефинансирования кредитов на первичном и вторичном рынке. Максимальная сумма кредита ПСБ – не более остатка задолженности по кредиту стороннего банка.

ПСБ предлагает широкий выбор программ ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках. Клиентам доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров.

Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России, перечень компаний-партнеров доступен на сайте банка. Заемщики ПСБ могут также воспользоваться сервисом заказа оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru.