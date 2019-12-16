Форум Artificial Intelligence Journey стал крупнейшей площадкой для обсуждения ИИ

Завершилась серия мероприятий по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey (AI Journey), организованная при поддержке Сбербанка и других ведущих компаний. За все время проведения, с сентября по декабрь, AI Journey, состоящий из международного онлайн-соревнования, конференции в Москве и серии региональных конференций, привлек около 9000 человек и по посещаемости вошел в топ-5 DS&AI-мероприятий наряду с такими международными конференциями, как NeurIPS, ICML и другими.

В международном соревновании AI Journey, проходившем с четвертого сентября по первое ноября, приняли участие 98 команд и более 350 DS-специалистов из 49 городов и 14 стран мира, среди которых: Китай, Германия, Индия, Франция и др. Целью соревнования было приблизиться к созданию AGI (сильного ИИ) и алгоритмов, способных обучаться и успешно проходить экзаменационные тесты разного уровня сложности. Всего было подано более 2300 решений. Команда-победитель соревнования, чей алгоритм получил 63 балла (уровень «хорошиста»), стала обладателем денежного приза в один миллион рублей. Общий призовой фонд составил три миллиона рублей.

Международная конференция AI Journey в Москве собрала более пяти тысяч участников — представителей не только профильного DS-сообщества, но и бизнеса, государства и академического сообщества. На мероприятии, прошедшем восьмого и девятого ноября в столичном «Экспоцентре», выступило около 150 спикеров из 55 организаций и семи стран. Одним из ключевых событий конференции стало выступление Президента России Владимира Путина и подписание соглашения о создании Альянса по развитию искусственного интеллекта.

В рамках AI Journey в семи городах России (Владивосток, Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Калининград, Санкт-Петербург) в октябре-декабре 2019 года прошли региональные конференции, посвященные машинному обучению, анализу данных и искусственному интеллекту. Мероприятия прошли при поддержке вузов-партнеров. В региональных конференциях выступило порядка 100 спикеров из 30 компаний, среди которых: Сбербанк, Яндекс, SingularityNET, Mail.ru Group, «Газпром нефть», Huawei, «Сколтех» и др. Конференции показали высокий интерес к технологиям искусственного интеллекта как среди профессионалов — представителей различных сфер бизнеса, так и среди студентов и будущих абитуриентов. Всего региональные конференции посетило около четырех тысяч человек.

В 2020 году организаторы планируют увеличить масштаб мероприятия, расширив географию и состав участников.