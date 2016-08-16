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Нефтяное ралли толкает мировые индексы к новым высотам

Российский рынок акций закрылся на позитивной ноте, поддержанный продолжением укрепления цен на сырую нефть и общей эйфорией практически на всех мировых фондовых рынках. Причиной такого поведения инвесторов

является ожидание расширения стимулов от ЕЦБ и ЦБ Японии, а также прогнозы, что ФРС не рискнет поднимать процентные ставки как минимум до конца текущего года.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+1,04%), металлургического (+0,70%) и машиностроительного (+0,61%) секторов. Индекс ММВБ закрылся ростом на 0,63% на отметке 1979.62 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,98% и остановился на уровне 973.51 пунктов, на фоне повышения курса рубля против доллара США и евро.

Цены на сырую нефть в понедельник продолжили ралли на волне ожидания саммита ОПЕК по замораживанию объемов добычи сырой нефти. Дополнительным фактором поддержки котировок «черного золота» также является слабость американской валюты. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 2,47% - до 48,13 доллара за баррель. Западно-техасская WTI поднялась на 2,56% - до 45,63.

На валютном рынке рубль развернулся вниз, поддерживаемый ослаблением доллара, ростом котировок нефти и заявлениями официальных лиц РФ о том, что пока нет причин для разрыва дипломатических отношений между РФ и

Украиной. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра упала в регулярную торговую сессию на 1,10% - до 64,03 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась на 0,76% - до 72,59 рублей.

Рынок акций РФ обновил свои исторические максимумы на спекулятивных ожиданиях большого притока ликвидности от ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ Японии. На этой волне, а также спекулятивной игре на повышение нефтяных цен, и «пухнет» российский фондовый рынок.

События дня:

Во вторник выйдет большой пакет экономической статистики из Великобритании, будет опубликован протокол последнего заседания РБА по монетарной политике, индекс экономических настроений от ZEW в Германии и

цифры по потребительской инфляции и со строительного сектора в Штатах.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital