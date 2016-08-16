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Российский фондовый рынок открыл следующие цели роста - район "круглой" отметки в 2000 пунктов

Индекс ММВБ сегодня в первой половине дня вышел-таки на исторически новые ценовые уровни, к концу торговой сессии перейдя к консолидации в районе 1980 пунктов, который может стать базой для продолжения роста.

Убедительно дорожающая нефть позволило в лидеры роста вырваться акциях ключевых нефтяных компаний - Роснефти (+2,5%) и Лукойлу (+1,8%), обеспечив, тем самым опережающую динамику нефтегазового сектора. В остальных секторах спросом пользовались отдельные "идейные" бумаги. Так, в первую очередь, выделим металлургический и горнодобывающий сектор, где продолжили обновлять многолетние максимумы акции ММК (+4,5%), - компания ориентирована в большей степени, чем ее конкуренты, на российский рынок, - а также заметно выросли на фоне восстанавливающихся цен на промышленные металлы курсы акций РусАла (+1,7%) и НорНикеля (+1,1%).

В электроэнергетическом секторе повысились курсы акций Русгидро (+0,0%) и Россетей (+1,5%), при возобновившемся спросе на Ленэнерго (оа: +4,1%; па: +4,8%). На хороших торговых оборотах "взлетели" акции Квадры (+29,8%), - рынок отреагировал на неплохую финотчетность по РСБУ. Динамика большинства прочих бумаг сегмента не впечатлила, но и не разочаровала.

В финсекторе продолжили пользоваться устойчивым спросом бумаги МосБиржи (+1,6%), по нашему мнение, уже перегретые. А вот акции Сбербанка (оа: 0%; па: +0,3%) рынку сегодня уступили. В потребсекторе внимание участников торгов привлекли акции Аптечной сети 36.6 (+6,6%), - компания, как сообщает Ведомости, обсуждает вопросы урегулирования долга перед фармацевтической группой РОСТА, но также, по мнению источников издания, изучает и возможность покупки части активов последней или слияния с ней.

Из прочих бумаг мы отметим ускорение роста акций Соллерс (+3,6%), целью которого, как мы полагаем, является район 490-510 руб., а также акций ГК ПИК (+2,8%), подошедших к многолетним максимумам.

В аутсайдерах сегодня - НМТП (-2,4%), корректирующиеся после впечатляющего ралли накануне, вызванного рекомендацией Совета директоров по дивидендам (0,467 руб.) за 1-е полугодие.

Российский фондовый рынок обновил исторические максимумы по индексу ММВБ, открыв следующие цели роста, - район "круглой" отметки в 2000 пунктов при поддержке сильной нефти и штурмующих новые максимумы индексов в США. Продолжение роста пока остается нашим базовым сценарием несмотря на легкий откат рынка в самом конце дня и сегодняшнюю нейтральную динамику Сбербанка и Газпрома.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк

