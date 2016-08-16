Комментарии

БИНБАНК выплатил свыше 1,6 млрд рублей купонного дохода за пятый купонный период по биржевым облигациям серии БО-04

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B020402562B от 25.12.2013). Совокупный размер выплат за пятый купонный период по указанным биржевым облигациям составил 1 615 680 тыс. рублей. Напомним, что в феврале 2014 года БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-04 со сроком обращения 6 лет. Совокупный объем выпуска составляет 24 млрд рублей с учетом дополнительных выпусков. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый. Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-04 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень листинга ФБ ММВБ.

as

Подписаться:

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B020402562B от 25.12.2013). Совокупный размер выплат за пятый купонный период по...



На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

464





/ СИА /