Комментарии

Сегодняшний день рынки попытаются провести в консолидации, но надеемся к возврату к росту к концу дня

Импульс к дальнейшему росту на мировых рынках по-прежнему слабоват из-за скудости новостного фона и высоких текущих уровней, заставляющих краткосрочных инвесторов более консервативно позиционироваться под новости ближайших дней. Напомним, что сегодня, напротив, весьма насыщенный статистикой день, заставляющий ждать более сильных внутридневных движений на мировых рынках: настроения на утро задаст индекс ZEW отражающий экономические ожидания бизнеса, а в середине дня выйдут данные по пром. производству и инфляции в США, а также данные по числу покупок новых домов, которые позволят участникам торгов оценить текущую силу американской экономики. А в середине недели рынки начнут отыгрывать новости от ведущих ЦБ – в среду выйдут «минутки» (протоколы последнего заседания) ФРС, в четверг – ЕЦБ.

Мы отмечаем, что аппетит к риску остается высоким в условиях сформированного рыночного консенсуса по ближайшим перспективам мировой экономики (все относительно неплохо в ключевых регионах) и по политике ведущих ЦБ (состояние в финсфере под их контролем; стимулирующая политика сохранится). Эти соображения позволяют инвесторам, в условиях отрицательных ставок по ряду инструментов (депозиты, гособлигации) в Европе, продолжать предъявлять спрос на акции и сырье. Что, соответственно, толкает ключевые рынки, уже находящихся на пиковых уровнях (индексы США – обновляют исторические максимумы, рынки акций Европы вышли выше уровня до голосования в Великобритании по выходу из ЕС, котировки Brent вошли в фундаментально обоснованный диапазон, 47-50 дол./барр.), еще выше. Мы полагаем, что сегодняшний день рынки попытаются провести в консолидации, но надеемся к возврату к росту к концу дня.

Индекс ММВБ вчера, вполне ожидаемо, обновил исторические максимумы, однако развить тенденцию к росту и преодолеть отметку в 1980 пунктов не смог из-за перехода рынка нефти к консолидации и, как следствие, отсутствия готовности участников рынка активно играть на повышение в акциях Сбербанка и Газпрома. Конъюнктуру мировых рынков на сегодня мы оцениваем как слабо негативную (откатывается от локальных пиков Brent, слегка минусуют фьючерсы на индексы США), что заставляет опасаться небольшого отката и на нашем рынке акций. Впрочем, мы рассчитываем лишь на тест «сверху» преодоленной накануне зоны (1965-1970 пунктов).

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк

