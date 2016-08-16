Комментарии

После непрерывного роста в течение последних трех дней цены на нефть корректируются

16 августа 2016

После непрерывного роста в течение последних трех дней цены на нефть корректируются вниз в ожидании выхода статистики по изменению запасов сырой нефти в США, которые будут опубликованы сегодня Американским институтом нефти. В ходе вечерних валютных торгов на ММВБ курс рубля относительно доллара существенно не изменился и колеблется у отметки 64 руб/долл. Азиатские индексы акций торгуются разнонаправленно после роста накануне. Второй день подряд индекс Nikkei 225 снижается из-за укрепления японской йены относительно доллара до 100 йен/долл.


/ СИА /



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