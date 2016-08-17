Комментарии

В случае движения котировок Brent к отметке в 50 долл./барр. считаем вероятным оживление спроса на Сбербанк и Газпром

Индекс ММВБ (-0,1%) в первой половине дня пытался продолжить рост, однако во второй половине дня начал корректироваться, перед самым закрытием торговой сессии протестировав как поддержку преодоленный накануне уровень исторических максимумов (1970 пунктов). Откат рынка происходил на фоне снижения европейских фондовых рынков и заявлений главы ФРБ Нью-Йорка о возможности повышения ставки ФРС уже в сентябре (ничего страшного мы в этом, однако, не видим) и вопреки повышательной динамике нефтяных котировок. По итогам дня динамика ключевых секторов оказалась разнонаправленной: наиболее выражено волна фиксация прибыли затронула сектор электроэнергетики, где наиболее слабо смотрелись акции Россетей (оа: -2,4%; па: -2,8%), а вырасти из "фишек" смогли только Русгидро (+1,3%) и Интер РАО (+0,7%), а также потребсектор, в котором падал Магнит (-2,8%) и сильно взлетевшие накануне на новостях акции Аптечной Сети 36.6 (-4,9%).

В нефтегазовом секторе в целом диспозиция по ликвидным бумагам сохранилась: росли нефтяные "фишки" (Роснефть: +1,5%; Лукойл: +0,3%; Татнефть: +1,6%) и НОВАТЭК (+1,5%), корректировались "префы" Сургутнефтегаза (-1,1%) и продолжил безыдейно проторговывать район 138 руб. за акцию Газпром (0%).

В финсекторе также в целом ситуация сохранилась - ралли в МосБирже (+3,6%) соседствовало со слабостью акций госбанков (оа Сбербанка: -1,0%; па Сбербанка: +0,2%; ВТБ: -1,2%), на фоне оказавшейся лучше ожиданий, но проигнорированной инвесторами в условиях ухудшения настроений на внешних рынках финотчетности ВТБ (заработал в 1-м полугодии 15,4 млрд руб., существенно лучше ожиданий, впрочем, частично за счет продажи непрофильного актива; показал позитивную динамику основного бизнеса).

В акциях металлургических и горнодобывающих компаний скорректировались акции ММК (-3,1%) при спросе на акции ТМК (+2,7%), смотрящиеся фундамнетально привлекательно и отстающие от рынка.

Вновь стоит отметить НМТП (+1,3%), учитывающий ожидания обильных дивидендов, а также рост Мостотреста (+2,1%), не вполне оправданно игнорирующего после дивидендной "отсечки" рост рынка, и Qiwi (+5,2%).

Российский фондовый рынок вслед за фондовыми рынками развитых стран ухудшил динамику, однако остался выше ключевого в текущей ситуации технического уровня, района 1970 пунктов, - преодоленного прежнего исторического максимума. Следующие цели роста (район "круглой" отметки в 2000 пунктов) остаются, по нашему мнению, актуальными - цены на нефть крепки, охлаждение настроений рынка акций США не носит пока драматического характера. Не исключаем завтра новых попыток пойти ниже района 1965-1970 пунктов по ММВБ, которые пока выглядят техническими: в случае их удержания и продолжения движения котировок Brent к отметке в 50 долл./барр. считаем вероятным оживление спроса на Сбербанк и Газпром.

В среду в центре внимания мировых рынков недельные данные по рынку энергоносителей в США (в 17:30 по моск. времени свой отчет выпустит Минэнерго США, оценки Американского института нефти зададут настроения на утро) и протоколы с последнего заседания ФРС (21:00), которые позволят инвесторам оценить решимость регулятора идти на повышение ключевой ставки в условиях неясных последствий Brexit.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк