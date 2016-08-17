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Курсы валют в Иркутске: 17 августа минимальный курс продажи доллара составил 64,1 руб., евро - 72,26 руб

17 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 55-63,55 рубля за доллар, курс продажи составил 64,1-67,28 рубля за доллар.



Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 23 коп. и составил 63,55 рубль. Такой курс покупки предложили Восточный экспресс банк, Примсоцбанк.



Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 16 коп. и составил 64,1 руб. По такому курсу доллар продают Байкалкредобанк.



Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 62-71,8 рубля за евро, курс продажи составил 72,26-75,7 рубля за евро.



Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 20 коп. и составил 71,8 руб. Такой курс покупки предложили Примсоцбанк, Банк Открытие.



Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 31 коп. и составил 72,26 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк (от 1000 евро).







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17 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 55-63,55 рубля за доллар, курс продажи составил 64,1-67,28 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...



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