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Российский рынок акций оказался под давлением слабонегативной конъюнктуры фондовых рынков развитых стран

Российский рынок акций сегодня продолжил находиться под давлением слабонегативной конъюнктуры фондовых рынков развитых стран; отрицательно сказалась на настроениях участников торгов и новость по переносу на неопределенный срок приватизации Башнефти. В ходе торговой сессии индекс ММВБ пытался, как мы и опасались, опуститься ниже зоны 1965-1970 пунктов, однако устойчивость нефтяных котировок на фоне очередных спекуляций о возможности заморозки добычи нефти ОПЕК+, а также вышедший в конце дня отчет Минэнерго США по рынку энергоносителей за прошлую неделю, оказавшийся весьма неплохим (загрузка НПЗ выросла на 1,3%, запасы сырой нефти и бензина сильно снизились) позволили индексу ММВБ (-0,3%) завершить день чуть ниже 1970 пунктов.

Ключевые сектора преимущественно показывают негативную динамику. В целом нейтрально завершил сессию нефтегазовый сектор, поддержку которому оказывает спрос на акции Роснефти (+0,6%), НОВАТЭК (+0,7%) и Сургутнфетегаз (оа: +0,4%;па: +0,8%). В аутсайдерах - обыкновенные акции Башнефти (-8,2%), котировки которых "в моменте" опускались даже ниже 2700 руб., не вполне оправданно, с нашей точки зрения: приватизация всего лишь отложена, а не отменена. Мы полагаем, что эта тема вернется в повестку дня уже в обозримой перспективе.

Также неплохо смотрелся потребсектор, где росли акции М.Видео (+0,9%)и Дикси (+0,5%), при продолжении отката в Магните (-1,3%).

В финансовом секторе преобладавшая большую часть дня тенденция к снижению заметно ослабла: по ее итогам котирвоки ВТБ (+0,6%) и Сбербанка (+0,3%) выросли; заметные потери понесла лишь корректирующаяся с достигнутых пиков МосБиржа (-2,1%). В электроэнергетике растут из ключевых бумаг лишь Россети (+1,5%) и Юнипро (+1,6%); Русгидро (-4,0%) возглавляет снижающиеся бумаги.

Отметим металлургический и горнодобывающий сектор, где обновили локальные максимумы акции Алроса (+2,7%), имеющие неплохой фундаментальный потенциал роста, а также Мечел (+3,2%) и Распадская (+1,6%). Сильно скорректировались ключевые "фишки" сегмента (НорНикель: -2,1%; Северсталь: -2,8%).

В аутсайдерах среди ключевых сегментов сегодня телекомы (МТС: -1,7%), автопроизводители (КАМАЗ: -2,8%; Соллерс: -1,7%), а также Акрон (-2,5%) и локально перегретый НМТП (-2,6%).



Российский фондовый рынок не сумел пока удержаться в новом ценовом диапазоне по индексу ММВБ, откатываясь вслед за мировыми фондовыми рынками и слабеющим рублем, но и сильно от 1970 пунктов не отошел на фоне крепкой нефти. Возобновление роста рынка остается, по нашему мнению, более предпочтительным сценарием, пока индекс ММВБ удерживает 1965-1970 пунктов. Настроения на утро четверга определит тональность "минуток" ФРС (протоколов с последнего заседания регулятора). Если, как мы надеемся, там не будет содержаться явных негативных сигналов, мы вполне можем увидеть продолжение движения котировок Brent к отметке в 50 долл./барр., что окажет поддержку спросу на акции Сбербанка, которые сегодня выглядели лучше рынка, но исторических максимумов, в отличие от ММВБ, не обновили.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк