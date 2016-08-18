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Курсы валют в Ангарске: 18 августа минимальный курс продажи доллара 64,19 руб., евро - 72,5 руб

18 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,41-63,6 рубля за доллар, курс продажи составил 64,19-66,77 рубля за доллар.



Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 5 коп. и составил 63,6 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.



Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 7 коп. и составил 64,19 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк (от 1000 долларов).



Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 69,55-72 рубля за евро, курс продажи составил 72,5-74,91 рубля за евро.



Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 25 коп. и составил 72 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.



Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 24 коп. и составил 72,5 руб. Такой курс евро продажи предложил БайкалИнвестБанк.







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18 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,41-63,6 рубля за доллар, курс продажи составил 64,19-66,77 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...



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