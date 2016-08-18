Комментарии

Сбербанку пора идти обновлять исторические максимумы

Публикация «минуток» ФРС (протоколов с последнего заседания), которое, напомним, состоялось 26-27 июля, сразу после подведения неожиданных итогов грозящегося стать эпохальным референдума в Великобритании по выходу из ЕС, улучшила настроения на мировых рынках и выправила ситуацию на фондовом рынке США. «Минутки» показали, что руководство регулятора сошлось во мнении, что необходимо подождать с повышением ставки и продолжать анализировать поступающую информацию; несколько членов FOMC указали на то, что наблюдавшее замедление в темпах роста рабочих мести говорит против ужесточения. Важным моментом, на который, по нашему мнению, стоит обратить внимание в «минутках», являются растущие опасения части руководства ФРС тем, что низкие ставки могут негативно отразиться на финансовой и ценовой стабильности. Они хорошо соотносятся с заявлениями главы ФРБ Нью-Йорка У. Дадли и ФРБ Атланты Д. Локхарда, сделанными накануне, о возможности повышения ставки ФРС уже в сентябре. Учитывая, что перспектива Brexit явно отдалилась за последний месяц, риск повышения ставки в ближайшие месяцы, по нашему мнению, определенно повышается. Соответственно, инвесторам теперь необходимо учитывать, что риск ключевой ставки ФРС останется одной из основных рыночных тем в повестке дня; ждем комментариев по этому вопросу от конференции в Джексон-Холле (след. неделя). Этот фактор будет сдерживать дальнейший рост рынков, ввиду сохраняющейся неуверенности инвесторов в устойчивости экономического роста и нерешенных проблем в Европе, а также высоких рыночных оценок. Вместе с тем коррекционную волну, которая наблюдалась последние пару дней, мы склонны считать в целом завершенной и ждем роста S&P500 к зоне 2220-2250 пунктов. Впрочем, для российского рынка более важна сейчас ситуация на рынке нефти, где Brent уверенно проторговывает фундаментально обоснованный диапазон (47-50 дол./барр.), и даже пытается тестировать его верхнюю границу.

Российский фондовый рынок не сумел вчера удержаться в новом ценовом диапазоне по индексу ММВБ, но сильно от 1970 пунктов не отошел. Сегодня мы оцениваем конъюнктуру мировых рынков как умеренно позитивную. Ждем умеренного повышения индекса ММВБ при открытии и движения в направлении 2000 пунктов. Ждем укрепления рубля и, как следствие, роста котировок Сбербанка, которому, видимо, пора идти обновлять исторические максимумы.

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк

