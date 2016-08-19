Курсы валют в Иркутске: 19 августа минимальный курс продажи доллара составил 64,04 руб., евро - 72,6 руб

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Курсы валют в Иркутске: 19 августа минимальный курс продажи доллара составил 64,04 руб., евро - 72,6 руб19 августа 2016
19 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 55-63,6 рубля за доллар, курс продажи составил 64,04-66,99 рубля за доллар.
Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 20 коп. и составил 63,6 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.
Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 1 коп. и составил 64,04 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк (от 1000 долларов).
Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 62-72,15 рубля за евро, курс продажи составил 72,6-75,8 рубля за евро.
Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 15 коп. и составил 72,15 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.
Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 15 коп. и составил 72,6 руб. Такой курс евро продажи предложили Байкалкредобанк, БайкалИнвестБанк.