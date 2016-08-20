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Российский рынок акций умеренно корректируется

Российский рынок акций умеренно корректируется; индекс ММВБ отступил в диапазон 1960-1970 пунктов, ожидая более внятных сигналов от внешних рынков и опасаясь, после вчерашних жестких заявлений Президента Украины, усиления напряженности на востоке Украины.

По состоянию на 18:00 по московскому времени явно лучше рынка смотрится сектор электроэнергетики, где инвесторы продолжили наращивать позиции, даже несмотря на повышенную волатильность рубля. Тут пытается выйти из из консолидации вверх ФСК (+2,8%), около 1% прибавляют Россети, повышаются котировки подконтрольных Газпрому энергокомпаний (ТГК-1: +2,5%; ОГК-2: +1,3%) и бурно растет ряд региональных МРСК (МРСК Центра: +5,2%; МРСК Северо-Запада: +4,8%; МРСК Юга: +4,0%).

Еще одним сектором, где преобладают растущие идеи, являются акции металлургических и горнодобывающих компаний, чему способствуют как валютный фактор, так и новости. Так заметно прибавляет НорНикель (+2,4%) на планах Филлипин запретить экспорт руд металлов (такой законопроект приведет к росту цен на никель), дорожает ВСМПО-Ависма (+2,6%) ввиду рекомендаций по промежуточным дивидендам за 1-е полугодие (816 руб.; дивидендная доходность: 6,4%). Также прибавляют в капитализации угольные компании во главе с Распадской (+2,6%) и отчитавшийся неплохо ТМК (+0,4%).

Ключевые сектора, финансовый и нефтегазовый, находятся под давлением продаж: в первом падают АФК Система (-3,0%) и умеренно снижаются ВТБ (-0,6%) и Сбербанк (-0,7%), во втором - корректируется Татнефть (-2,4%) с Газпромом (-0,9%) при слабом росте котировок Башнефти, НОВАТЭКА и Лукойла. Потребсектор торгуется разнонаправленно (Лента:+1,2%; Дикси: +0,6%; Магнит: -0,9%; М.Видео: -1,0%)

Из остальных бумаг отметим роста ЛСР (+1,8%) при сохранении негативной динамики в МТС (-1,3%).



Индекс ММВБ по-прежнему не отходит от отметки 1970 пунктов. Российский рынок акций остается несколько недооцененным к нефти, но, вместе с мировыми рынками, вновь испытывает дефицит драйверов для позиционирования (значимая статистика по США и ЕС выйдет лишь во вторник). Мы не ждем роста геополитической премии и считаем, что назревшая коррекция нефтяных котировок состоится, но будет неглубокой. Соответственно, считаем, что и откат на российском рынке носит локальный характер и не угрожает сценарию возобновления роста к "круглым" отметкам по ММВБ и РТС на следующей неделе.

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк