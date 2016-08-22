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Курсы валют в Ангарске: 22 августа минимальный курс продажи доллара 64,3 руб., евро - 72,6 руб

22 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,88-63,7 рубля за доллар, курс продажи составил 64,3-66,7 рубля за доллар.



Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 10 коп. и составил 63,7 рубль. Такой курс покупки предложили БайкалИнвестБанк, Восточный экспресс банк.



Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 26 коп. и составил 64,3 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.



Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 69,31-72 рубля за евро, курс продажи составил 72,6-75,21 рубля за евро.



Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 15 коп. и составил 72 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.



Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем не изменился и составил 72,6 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.







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22 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,88-63,7 рубля за доллар, курс продажи составил 64,3-66,7 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...



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