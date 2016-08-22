Комментарии

Российский фондовый рынок сегодня лишен повода для роста

Мировые рынки в пятницу получили порцию негатива в виде заявлений Премьер-министра Великобритании Т.Мэй о намерении провести максимально «безболезненно и быстро» процедуру Brexit и уже в апреле следующего года начать переговоры с ЕС относительно выхода страны из союза. Ограничивает аппетит к риску и интрига относительно повышения ставки в США, адекватность которого не совсем ясна. Вернувшиеся на рынки опасения относительно влияния истории Brexit на деловую активность в Европе в целом способствовали слабости ключевых европейских валют (фунт стерлингов в паре с долларом откатился к 1,30, пара EURUSD вернулась в диапазон 1,10-1,13), и, как следствие, негативно повлияли на динамику цен на нефть. В целом, пока котировки Brent снижаются и, по нашему мнению, пытаются вернуться в нашу оценку фундаментально-обоснованного диапазона (47-50 долл./барр.), - повода для премии, как, впрочем, и для дисконта к фундаменталу на рынке нефти мы не видим, так что ждем, скорее, умеренного снижения.

Значимые новости недели выйдут лишь в конце недели: будет опубликована оценка ВВП США и пройдет конференция в Джексон-Хоуле, где ожидается выступление главы ФРС, в котором, как надеются участники рынка, будут озвучены планы регулятора по повышению ставки и аргументы в пользу такого шага. Важные публикации будут и завтра – выйдут предварительные PMI.

Мы по-прежнему отмечаем, что индекс S&P500 остается в фазе роста и продолжит пытаться расти в направлении нашей цели (2220-2250 пунктов). Однако тема повышения ставки ФРС и движения Великобритании к выходу из ЕС не позволяют ожидать устойчивого улучшения настроений на мировых рынках на этой неделе, что предполагает консолидационный сценарий на рынке акций США и умеренную коррекцию – на товарных рынках и европейском фондовом рынке.

Российский фондовый рынок, по нашему мнению, сегодня лишен повода для роста. Конъюнктуру мировых рынков по состоянию на утро мы вновь оцениваем как слабонегативную: откат на рынке нефти заставляет ждать небольшого снижения индекса ММВБ при открытии торгов, с последующей проторговкой более низкого диапазона (1950-1965 пунктов по ММВБ).

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк