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Разворот рубля вниз

В понедельник торги на российском рынке акций завершились ростом, несмотря на снижение цен на сырую нефть. Вероятно, подобный скачок обусловлен оптимистичным заявлением главы Минэкономразвития А. Улюкаева о том, что уже в четвертом квартале текущего года ВВП может начать расти, пройдя нулевую точку этим летом. Это обстоятельство в совокупности с падением уровня инфляции в РФ может подвигнуть ЦБ на очередное понижение процентных ставок.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (+1,16%), нефтегазового (+0,84%) и металлургического (+0,81%) секторов.

Индекс ММВБ закрылся с повышением на 0,90% на отметке 1977.41 пункта. Индекс РТС, наоборот, упал на 0,26% и остановился на уровне 961.95 пунктов, на волне понижения курса рубля против доллара США и евро.

Цены на сырую нефть в понедельник продолжили свое падение. Влияние на них оказала новость об увеличении числа активных буровых вышек сланцевых нефтяных компаний. На данный момент количество действующих буровых уже превысило 400 штук. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России обвалилась на 3,11% до 49,30 доллара за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 3,12% до 47,58.

На валютном рынке рубль стремительно снижался против евро и доллара. Во-первых, по причине резкого снижения котировок сырой нефти. И, во-вторых, ввиду роста доллара США на внешнем валютном рынке. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 1,28% до 64,71 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра прибавила 1,17%, поднявшись до 73,23 рублей.

Можно предположить, что, если на внешнем рынке Форекс доллар и далее будет плавно расти, а котировки нефти снижаться, то ослабление рубля продолжится.

События дня: Во вторник будут опубликованы данные индекса деловой активности в производственном секторе во Франции, Германии и еврозоне. Из американских данных интересными будут цифры по продажам нового жилья.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital