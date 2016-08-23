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Российский рынок акций во второй половине дня вернулся к росту

Российский рынок акций сегодня с утра пытался развить коррекцию, однако во второй половине дня вернулся к росту, причем индекс ММВБ старается вернуться выше 1970 пунктов на фоне приостановившей снижение нефти и резко слабеющего рубля, поддержавших экспортные сектора, а также ввиду технических факторах (тест наклонной линии поддержки и относительная недооцененность рынка к нефти).

В лидерах роста среди ключевых сегментов по состоянию на 17:15 по московскому времени потребительский сектор, отстающий от индекса ММВБ и поддержанный ожиданиями неплохой отчетности М.Видео (+1,2%) и Ленты (+1,1%) этой неделе. В лидерах здесь, прибавляющий за полтора часа до окончания сессии Магнит (+2,3%).

ТВ металлургическом и горнодобывающем секторе доминирует тенденция к росту. Наиболее сильно повышаются котировки акций Распадской (+3,7%), от которой участники рынка ждут финотчетности (26 августа), а также РусАл (+4,1%) и Мечел (+1,5%). "Фишки" сегмента показывают динамику, сравнимую с индексом ММВБ (НорНикель: +0,6%; Северсталь: +0,5%).

В нефтегазовом секторе уверенно восстанавливает позиции Башнефть (+2,1%), ввиду окрепших, после заявлений А.Улюкаева, ожиданий приватизации, а также НОВАТЭК (+1,2%). Остальыне бумаги показывают умеренное повышение.

В финсекторе отметим роста АФК Система (+2,4%), МКБ (+2,6%) и удержавшийся выше 135 руб. Сбербанк (+1,0%).

Из прочих секторов отметим сохранение спроса на "фишки" электроэнергетики во главе с Россетями (оа: +1,2; па: +4,1%) и Русгидро (+2,4%).



Индекс ММВБ пытается вернуться к максимумам, - стабилизация нефтяных котировок вместе с недооцененностью рынка к нефти (отношение РТС/Brent заметно ниже оправданных 20-22 х) может привести к закрытию "коротких" позиций и рывку индекса ММВБ к "круглой" отметке в 2000 пунктов уже завтра.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк