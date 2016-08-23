Курсы валют в Иркутске: 23 августа минимальный курс продажи доллара составил 65,15 руб., евро - 73 руб

Комментарии
Курсы валют в Иркутске: 23 августа минимальный курс продажи доллара составил 65,15 руб., евро - 73 руб23 августа 2016
23 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 55-64,6 рубля за доллар, курс продажи составил 65,15-67,29 рубля за доллар.
Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 90 коп. и составил 64,6 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.
Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 86 коп. и составил 65,15 руб. По такому курсу доллар продает Банк Открытие.
Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 62-73,2 рубля за евро, курс продажи составил 73-76,7 рубля за евро.
Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 105 коп. и составил 73,2 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.
Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 40 коп. и составил 73 руб. Такой курс евро продажи предложил Гринкомбанк.