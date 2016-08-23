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Курсы валют в Ангарске: 23 августа минимальный курс продажи доллара 65,16 руб., евро - 73 руб

23 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,97-64,6 рубля за доллар, курс продажи составил 65,16-67,29 рубля за доллар.



Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 90 коп. и составил 64,6 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.



Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 86 коп. и составил 65,16 руб. По такому курсу доллар продает Гринкомбанк (от 3000 долларов).



Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 70,41-73,2 рубля за евро, курс продажи составил 73-76,04 рубля за евро.



Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 120 коп. и составил 73,2 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.



Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 40 коп. и составил 73 руб. Такой курс евро продажи предложил Гринкомбанк.







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23 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,97-64,6 рубля за доллар, курс продажи составил 65,16-67,29 рубля за доллар. Максимальный курс покупки...



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