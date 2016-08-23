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Нефть расчистит доллару путь к 65 руб.

Рубль активно дешевел в начале новой недели, пав жертвой развития медвежьей коррекции на рынке нефти. Brent потеряла 2%, нащупав поддержку в районе 49,50 долл./барр. На этом фоне доллар протестировал 64,50 руб., набрав свыше 1%.

Несмотря на налоговые выплаты и слабые позиции USD, российская валюта не смогла проигнорировать агрессивную ликвидацию лонгов по Brent. На рынке энергоносителей появились сомнения в потенциальном успехе переговоров ОПЕК, что вкупе с осознанием необоснованности и эмоциональности недавнего ралли надавило на актив. В этом немало поспособствовал банк Morgan Stanley, который назвал «ничтожным» шанс на заморозку добычи

картелем.

Рубль, который охотнее отыгрывает падение нефти, нежели ее рост, уступил USD отметку 64,50 руб., которая уже в ближайшее время может расчистить путь к 65 руб. Сегодня предстоит борьба за этот уровень, пробой которого

откроет дорогу к 65,20 руб.

Анастасия Семенова, аналитик OBRForex