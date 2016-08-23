Комментарии

Российский рынок удерживается вблизи годовых максимумов, сохраняя невысокую чувствительность к колебаниям цен на нефть

23 августа 2016

Мировые рынки демонстрируют маловыразительные движения в начале недели, инвесторы занимают выжидательную позицию перед пятничным выступлением Дж.Йеллен на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон Хоул, которое может скорректировать ожидания действий ФРС в перспективе до конца года. На фоне достаточно «ястребиных» последних выступлений своих коллег (С.Фишера, Д.Уильямса, У.Дадли и Д.Локхарда), глава ФРС может также своими словами попытаться подвести участников рынка к неизбежности дальнейшего повышения ставки. Впрочем, динамика индекса доллара DXY пока не подтверждает этих опасений, американская валюта продолжает уступать большинству основных мировых валют, несмотря на стабильно высокую оценку вероятности повышения ставки ФРС до конца года (51%). Другой тревожной темой для рынков, ограничивающей тенденцию к росту, выступают сообщения по Brexit (Т.Мэй настаивает на старте процедуры выхода уже в апреле 2017г.). На этом фоне мы видим некоторое усиление давления на европейский финсектор и отступление фондовых индексов этого региона от области годовых максимумов. В фокусе внимания инвесторов до конца недели также макроэкономическая статистика, включая предварительные PMI, а также данные по заказам на товары длительного пользования и ВВП США.

Российский фондовый рынок продолжает удерживаться вблизи годовых максимумов по индексам ММВБ и РТС, сохраняя невысокую чувствительность к краткосрочным колебаниям цен на нефть. Опасения инвесторов в отношении динамики процентной ставки ФРС и движение Великобритании к выходу из ЕС, а также развитие корректирующего импульса в нефти Brent не позволяют ожидать устойчивого улучшения настроений как на мировых рынках акций, так и на локальном рынке. Вместе с тем, учитывая сильное дневное закрытие в понедельник и относительную дешевизну рынка к нефти (RTS/Brent около 19.5x против среднего в августе 20.5x) мы ожидаем увидеть органический рост индекса ММВБ в пределах нескольких процентных пунктов даже при неизменности нефтяных цен, учитывая низкую оценку страновой премии за риск и продолжающийся приток капитала на высокодоходные развивающиеся рынки. Помимо внешних факторов, стоит отметить также активную фазу сезона корпоративной отчетности в России, до конца августа финансовые результаты представят Сбербанк, ЛУКОЙЛ, РусГидро, Алроса, Интер РАО ЕЭС, Русал и другие компании.

Илья Фролов, Промсвязьбанк


/ СИА /



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