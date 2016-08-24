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Курсы валют в Иркутске: 24 августа минимальный курс продажи доллара составил 64,84 руб., евро - 73,2 руб

24 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 55-64,35 рубля за доллар, курс продажи составил 64,84-67,28 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 25 коп. и составил 64,35 рубль. Такой курс покупки предложил Примсоцбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 31 коп. и составил 64,84 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 63-72,72 рубля за евро, курс продажи составил 73,2-76,5 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 48 коп. и составил 72,72 руб. Такой курс покупки предложил Банк Открытие.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 20 коп. и составил 73,2 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.

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Служба новостей СИА.

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