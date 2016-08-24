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Курсы валют в Ангарске: 24 августа минимальный курс продажи доллара 64,84 руб., евро - 73,2 руб

24 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,89-64,2 рубля за доллар, курс продажи составил 64,84-67,28 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 40 коп. и составил 64,2 рубль. Такой курс покупки предложили БайкалИнвестБанк и Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 32 коп. и составил 64,84 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 70,49-72,6 рубля за евро, курс продажи составил 73,2-76,04 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 60 коп. и составил 72,6 руб. Такой курс покупки предложили БайкалИнвестБанк и Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 20 коп. и составил 73,2 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.



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Служба новостей СИА.

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