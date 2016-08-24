Комментарии

Индекс ММВБ остановился в шаге от знаковой цели – отметки 2000 пунктов

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(данные на 19:00)



КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ:



Российский рынок акций во вторник продемонстрировал умеренный прирост, следуя за динамикой мировых рынков акций, рост биржевых индексов заметно усилился к вечеру на фоне взлета котировок Brent к отметке 50 долл./барр. Торговая активность сохранилась на пониженном уровне, основной фокус трейдеров вновь сместился на акции Сбербанка, а также отдельных представителей электроэнергетического сектора и ориентированных на внутренний спрос секторов.



Акции нефтяных и газовых компаний отреагировали на взлет нефтяных котировок достаточно нейтрально, лучше рынка выглядели лишь акции ЛУКОЙЛа (+1.2%), преодолевшего отметку 3000 руб. перед публикацией финансовой отчетности (в конце августа), а также НОВАТЭКа (+1.4%) на фоне сообщения о готовности СД компании рассмотреть вопрос выплаты промежуточных дивидендов, заседание назначено на 26 августа. Обыкновенные акции Сбербанка к вечеру вновь взлетели выше 140 руб., в область исторических максимумов и готовы к продолжению ралли в преддверии публикации отчетности МСФО за 1П2016, роста цен на нефть и притока капитала на российский рынок со стороны нерезидентов, для которых Сбербанк выступает наиболее понятной инвестидеей. Привилегированные акции крупнейшего банка выросли на 1.8%, бумаги ВТБ прибавили 0.8%.



В металлургическом сегменте не наблюдалось ярких движений, несколько лучше рынка торговались акции НЛМК (+1.7%). Сильнее индекса ММВБ во вторник выросли представители сектора потребительской розницы (Магнит: +1.0%; Дикси: +1.0%), инвесторы ожидают улучшения динамики выручки и повышение рентабельности по мере восстановления потребительского спроса как в связи с запланированными выплатами отдельным категориям граждан, так и укрепления курса рубля и стабилизации динамики доходов населения.



Акции электроэнергетических компаний вновь продемонстрировали бурный рост, в лидерах сетевые компании (ФСК: +4.2%; Россети, ао: +2.7%) после сильной отчетности, а также РусГидро (+2.0%) на планах менеджмента по повышению эффективности и возможного роста коэффициента дивидендных выплат. Заметный рост капитализации был отмечен также по бумагам Аэрофлота (+3.0%) после операционных данных за июль, где вновь было отмечено увеличение пассажиропотока, несмотря на общий спад в секторе авиаперевозок.



Индекс ММВБ обновил исторические максимумы по закрытию и остановился в шаге от знаковой цели – отметки 2000 пунктов. Наблюдавшаяся сегодня тенденция к повышению нефтяных котировок при непропорциональном по силе укреплении курса национальной валюты создает достаточно неплохие предпосылки для продолжения роста рублевого фондового индекса в середине недели, несмотря на некоторую перегретость и лишь избирательный спрос на российские бумаги (пока активные покупки наблюдаются лишь в акциях Сбербанка и отдельных бумагах второго эшелона). Для уверенного роста рынка по-прежнему требуется переход нефти в новый, более высокий, ценовой интервал.



Илья Фролов, Промсвязьбанк