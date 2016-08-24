Комментарии

Сегодня к открытию торгов сформировался слабо негативный внешний фон

Мировые рынки акций во вторник продемонстрировали сдержанный рост, отреагировав на отсутствие негативного сюрприза со стороны предварительных страновых PMI; в лидерах роста перепроданные акции финансового сектора и горно-металлургические компании. Таким образом, опасения негативного влияния референдума по Brexit на динамику деловой активности в еврозоне не оправдались, что привело к восстановлению спроса на риск. Мы полагаем, что до конца недели на рынках так и не сформируется сильного направленного движения, сдерживающее влияние окажут ожидания выступления Дж.Йеллен в Джексон Хоуле, которое может скорректировать прогнозы действий ФРС в перспективе до конца года. В фокусе внимания инвесторов до конца недели также макроэкономическая статистика, включая предварительные PMI, а также данные по заказам на товары длительного пользования и ВВП США.

Индекс ММВБ во вторник обновил исторические максимумы по закрытию и остановился в шаге от знаковой цели – отметки 2000 пунктов. Наблюдавшаяся вчера тенденция к повышению нефтяных котировок при непропорциональном по силе укреплении курса рубля создает благоприятные условия для роста рублевого фондового индекса в середине недели. Кроме того, российский рынок все еще выглядит относительно недооцененным к текущим уровням по нефти (RTS/Brent около 19.5x против среднего в августе 20.5x), поэтому при развитии положительного сентимента, сформировавшегося в начале текущей недели, индексы могут продолжить расти даже при неизменности нефтяных цен. Поддержку российскому рынку оказывает также активная фаза сезона корпоративной отчетности в России: до конца августа финансовые результаты представят Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Россети и другие компании.

Сегодня к открытию торгов сформировался слабо негативный внешний фон. Откат цен на нефть после вечерних данных по запасам от API и умеренное снижение на внешних рынках акций создают предпосылки для негативного открытия торговой сессии. Кроме того, не исключено, что сегодня на глобальных рынках может произойти некоторое охлаждение спроса на риск ввиду укрепления позиций доллара перед пятничным выступлением Дж.Йеллен. Таким образом, по индексу ММВБ сегодня в течение дня вероятен откат вниз в пределах 10 пунктов. Настроения на рынке к закрытию торгов определит тональность недельного отчета Минэнерго США по рынку нефти.

Илья Фролов, Промсвязьбанк