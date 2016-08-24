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В перспективе ближайших 12 месяцев ПИФы облигаций могут принести до 10%

За неделю с 12 по 19 августа российский индекс ММВБ потерял 0,4%, опустившись до 1959,72 пунктов, в большей степени следуя за глобальными рынками, чем за традиционным своим индикатором – нефть. Подобная раскорреляция весьма ожидаема, учитывая, что до этого российский рынок фактически не реагировал на ослабление нефти. Дополнительным поводом для коррекции стали корпоративные новости, в частности, инвесторы негативно отреагировали на информацию о переносе приватизации «Башнефти».

В то же время нефть марки Brent прибавила за неделю почти 8%, превысив отметку в $50 за баррель. При этом в прошлый четверг котировки нефти впервые с конца июня превысили на торгах отметку в $51. Этому способствовала новость о возможных переговорах стран-членов ОПЕК в сентябре по "заморозке" уровня добычи нефти, а также ослабление доллара. Отдельно к положительным новостям можно отнести и традиционную статистику: еженедельные цифры по запасам нефти в США продемонстрировали превышение спроса над предложением – запасы упали примерно на 2,5 млн баррелей против прогнозного увеличения чуть больше чем на 500 тысяч.

При этом число буровых продолжает расти вот уже восемь недель подряд.

Золото опустилось за неделю на 0,43% до $1 346,40 за тройскую унцию, реагируя на очередной рекорд американского рынка и продолжающиеся спекуляции на тему процентной ставки ФРС США, хотя в целом в динамике «желтого металла» сохраняется прежнее боковое движение.

Ситуация на валютном рынке остается довольно волатильной: после укрепления на прошлой неделе до 63,55 руб./$ российская валюта в начале этой вновь стала сдавать позиции и подешевела на 2% до 64,76 руб./$.

В такой ситуации мы по-прежнему сохраняем рекомендации по диверсификации портфеля по валютному признаку, а наиболее спокойным активом считаем паевые фонды российских облигаций. В перспективе ближайших 12 месяцев ПИФы облигаций могут принести до 10%.

Владимир Веденеев, начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал»