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«Газпром нефть» успешно разместила биржевые облигации серий БО-01 и БО-04 на 15 млрд рублей со ставкой купона 9,40%

23 августа «Газпром нефть» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-01 и БО-04 общим номинальным объемом 15 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта (put-опцион); купонный период – 6 месяцев.

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании – было подано более 40 заявок. Высокий спрос на облигации и почти трехкратная переподписка позволили «Газпром нефти» закрыть книгу заявок по ставке 9,40% годовых. Спред к облигациям федерального займа составил всего 90 б.п.

Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB1, Банк ГПБ (АО) и АО ВТБ Капитал. Агент по размещению – Sberbank CIB. Расчеты по сделке состоятся 30 августа 2016 года на ФБ ММВБ.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска классических облигаций «Газпром нефти» на 30 млрд рублей и 3 выпуска биржевых облигаций на 35 млрд рублей.

Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

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