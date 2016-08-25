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Курсы валют в Ангарске: 25 августа минимальный курс продажи доллара 65,36 руб., евро - 73,7 руб

25 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 62,3-64,9 рубля за доллар, курс продажи составил 65,36-67,78 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 70 коп. и составил 64,9 рубль. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 52 коп. и составил 65,35 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 70,41-73,25 рубля за евро, курс продажи составил 73,7-76,21 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 65 коп. и составил 73,25 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 50 коп. и составил 73,7 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.



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Служба новостей СИА.

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