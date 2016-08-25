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Курсы валют в Иркутске: 25 августа минимальный курс продажи доллара составил 65,37 руб., евро - 73,7 руб

25 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 55-64,9 рубля за доллар, курс продажи составил 65,37-67,78 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 55 коп. и составил 64,9 рубль. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 53 коп. и составил 65,37 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 63-73,25 рубля за евро, курс продажи составил 73,7-76,7 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 53 коп. и составил 73,25 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 50 коп. и составил 73,7 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.

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Служба новостей СИА.

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