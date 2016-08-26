Комментарии

Отмечаем в качестве позитивного фактора сохранение спроса на 2-й эшелон, спрос на Сбер и ожидание сильной отчетности Лукойла

Российский рынок акций в четверг находится под умеренным давлением; по состоянию на 18:00 по московскому времени индекс ММВБ теряет около 0,3%. В лидерах снижения нефтегазовый сектор, отыгрывающий новость о планах Минфина увеличить налоговую нагрузку отрасли со следующего года: здесь все бумаги показывают негативную динамику. Возглавляет снижения Сургутнефтегаз (оа: -2,4%; па: -4,4%), наиболее всех из публичных компания теряющий на увеличении налогов. Достаточно устойчиво здесь смотрится НОВАТЭК (+0,2%), оставаясь у исторических максимумов, - бизнес компании, напротив, в наименьшей степени, будет затронут налоговыми инициативами Правительства. Снижается также металлургический и горнодобывающий сектор, реагирующий на коррекцию на рынках промышленных металлов и сильный рубль: сильно падают НорНикель (-1,3%), Северсталь (-1,7%), ММК (-3,7%), Полиметалл (-3,7%) и РусАл (-1,7%). Однако отметим возобновление активного роста котировок ТМК (+4,4%) и повышение капитализации угольных компаний.

Остальные сектора в завершающей части торговой сессии растут. В первую очередь, отметим акции электроэнергетических компаний, где раллирует Русгидро (+5,5%) при высокой торговой активности, а также активно повышается Интер РАО (+2,7%). В финансовом секторе сильная финотчетность Сбербанка (оа: +1,1%; па: +1,0%) позволила его обыкновенным акциям вплотную приблизиться к историческим максимумам, а "префам" - их обновить. Здесь все ликвидные бумаги повышаются, но преимущественно умеренными темпами.

В потребсекторе продолжил расти Дикси (+1,7%) после финотчетности, "взлетел", пытаясь закрепиться в исторически новом ценовом диапазоне М.Видео (+3,9%). А вот Лента (-2,3%) после публикации отчетности корректируется, на фоне сжатия маржи. В транспортном секторе продолжилась переоценка Аэрофлота (+2,1%). Из прочих бумаг отметим откат в ПИК (-1,1%) и коррекцию Мостотресте (-1,4%) и НМТП (-3,2%).



Индекс ММВБ вновь пытается откатиться от исторических максимумов, однако позитивные корпоративные новости (Сбербанк) и стабильность нефтяных котировок рынок. Мы по-прежнему считаем, что ждать развития коррекции оснований, до выпадения нефтяных котировок Brent из диапазона 47-50 долл./барр. оснований нет, хотя и ждать закрепления выше 2000 пунктов по ММВБ до более явного улучшения ситуации на внешних рынках (мы убеждены, что закрепление выше 50 долл. по марке Brent - дело времени) и ослабления опасений по налоговому прессингу российской "нефтянки" несколько сложновато, хотя последние считаем пока локальным фактором (он вполне может быть нивелирован ростом нефти, кроме того, до лфломленного решения еще весьма далеко).

Отмечаем в качестве позитивного фактора сохранение спроса на 2-й эшелон, спрос на Сбер и ожидание сильной отчетности Лукойла (понедельник). Ждем, что сегодняшняя торговая сессия вновь завершится выше 1980 пунктов по индексу ММВБ, а завтра индекс пойдет-таки тестировать "круглый" уровень, а акции Сбербанка - закрепляться на новых ценовых уровнях. В пятницу выступает глава ФРС Дж. Йеллен. Мы надеемся, что ее заявления относительно сроков повышения ставки традиционно будут весьма расплывчатыми, а оценки состояния экономики - выдержаны в позитивном ключе, что, наряду с оценкой ВВП страны, окажет рынкам поддержку.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк