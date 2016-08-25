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Из растущих историй можно выделить Сбербанк

В четверг, 25 августа, российский фондовый рынок продолжил корректироваться вниз. К вечеру рублевый индекс снижается на 0,6%.

Опубликованный вчера отчет Министерства энергетики США по добыче и запасам нефти привел к просадке нефтяных котировок на 1,5% (с $48,8 до $47,9 за баррель), впоследствии стоимость немного восстановилась (до $48,3) и сегодня Brent торгуется в боковике, ожидая новых новостей. Вчерашнее падение цены на нефть было вызвано ростом объема запасов энергоносителей на 2,5 млн баррелей по версии EIA. Для инвесторов эта цифра имеет по-прежнему первостепенное значение, несмотря на то что уровень добычи в США видится нам более значимым индикатором состояния рынка нефти. Вчера объем добычи снова сократился на 55 тыс баррелей в сутки, вернувшись к понижательному тренду после единоразового роста за прошлый период. Всего с начала года добыча в США снизилась уже на 600 тыс баррелей (с 8,6 до 8 млн баррелей в сутки).

Энтузиазм в отношении предстоящей встречи ОПЕК в сентябре выветрился довольно быстро, поскольку стало известно, что слухи про готовность Ирана присоединиться к соглашению о заморозке добычи могли прийти из медиа-ресурсов Венесуэлы, которая, вероятно, более всех заинтересована в росте цен на нефть. А новых поводов для оптимизма до следующей среды пока не ожидается, поскольку отчет Baker Hughes в пятницу, очевидно, снова укажет на рост числа буровых. С минимума в начале лета количество вышек выросло на 29%, однако с начала года изменение все равно отрицательное (-25%). Соответственно сколь-либо заметный эффект роста бурения на добычу в США мы увидим не ранее, чем через месяц.

Снижение цены на нефть ожидаемо вчера привело к ослаблению рубля (стоимость доллара впервые за 2 недели снова поднялась выше 65 рублей). Сегодня отечественная валюта снова восстанавливает свои позиции, поскольку от пятничного выступления Джанет Йеллен в Джексон-Хоуле инвесторы не ждут ничего нового. По-прежнему только половина экспертов верят, что ФРС повысит ставку до конца 2016 года и еще меньше, что это произойдет до выборов президента США в ноябре. Поэтому курс доллара по отношению к развивающимся валютам не растет, а режим «risk-on» продолжает стимулировать приток средств в фонды, ориентированные на Emerging markets.

На российском фондовом рынке сегодня в числе аутсайдеров мы ожидаем к концу дня увидеть конечно же нефте- и газодобывающие компании, которые многие инвесторы поставят на продажу на фоне стартовавших обсуждений дополнительных налоговых изъятий в секторе Министерством финансов РФ. Индекс ММBБ нефтегаз теряет 1,2% сегодня.

Из растущих историй сегодня можно выделить конечно Сбербанк (+0,5% по обычке и +0,6% по префам), который представил довольно сильный отчет по МСФО за 2 квартал (несмотря на скромный рост чистых процентных доходов единоразовые поступления заметно поддержали чистую прибыль, что позволило ей превзойти прогнозы аналитиков).

Сохраняется спрос на бумаги Дикси Групп (+1,3%), которая вчера отрапортовала о заметном восстановлении EBITDA маржи во 2 квартале и подтвердила планы по улучшению ассортимента / оптимизации расходов на аренду (слабое место Дикси) в рамках конференc-колла с менеджментом.

София Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал»