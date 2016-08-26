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Курсы валют в Иркутске: 26 августа минимальный курс продажи доллара составил 64,94 руб., евро - 73,29 руб

26 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 55-64,4 рубля за доллар, курс продажи составил 64,94-67,78 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 50 коп. и составил 64,4 рубль. Такой курс покупки предложил Примсоцбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 43 коп. и составил 64,94 руб. По такому курсу доллар продает Банк Открытие.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 63-72,85 рубля за евро, курс продажи составил 73,29-76,5 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 40 коп. и составил 72,85 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 41 коп. и составил 73,29 руб. Такой курс евро продажи предложил Бинбанк.

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Служба новостей СИА.

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