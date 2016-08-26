Комментарии

Курсы валют в Ангарске: 26 августа минимальный курс продажи доллара 64,99 руб., евро - 73,3 руб

26 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 62,06-64,35 рубля за доллар, курс продажи составил 64,99-67,78 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 55 коп. и составил 64,35 рубль. Такой курс покупки предложили БайкалИнвестБанк и Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 37 коп. и составил 64,99 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 70,41-72,85 рубля за евро, курс продажи составил 73,3-76,21 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 40 коп. и составил 72,85 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 40 коп. и составил 73,3 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.



* * *

Служба новостей СИА.

Телефон/факс: (3952) 701-305, 701-300

E-mail: postbox@sia.ru.