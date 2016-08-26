Комментарии

Сегодня к открытию торгов сформировался слегка негативный внешний фон

Глобальные инвесторы не проявляют аппетит к риску в конце недели в ожидании конкретики от сегодняшнего выступления Дж.Йеллен, которое может прояснить перспективу дальнейшего повышения ставок Федрезервом. Вероятность этого действия постепенно повышалась в течение августа, позиции «ястребов» усиливались заявлениями ряда глав региональных ФРБ и сильными макроэкономическими данными, в целом вполне оправдывающими этот шаг. Так, предварительная оценка прироста заказов на товары длительного пользования в июле стала максимальной с октября 2015г. (+4.4%), а данные по занятости отражают приемлемые для роста ставки кондиции состояния рынка труда; сегодня будут представлены данные по динамике ВВП США за 2-й квартал во 2-й оценке. Доллар по индексу DXY пока не демонстрирует заметного усиления позиций, цены на нефть сохраняют повышенную волатильность, реагируя на сообщения по перспективам встречи ведущих нефтепроизводителей и обсуждения темы заморозки (вчера Иран проявил заинтересованность к участию в переговорах, но представители Саудовской Аравии пока не видят необходимости вмешиваться в рыночное ценообразование).

Российский фондовый рынок демонстрирует консолидацию вблизи многомесячных максимумов по основным индексам. Отсутствие сильных движений на глобальных рынках в течение текущей недели, вызванное тревожным ожидаем выступления Дж.Йеллен, стало основной причиной безыдейной консолидации. Несколько ослабил динамику индексов новый виток опасений роста налоговой нагрузки на отрасль, однако мы не считаем, что это фактор представляет угрозу для динамики рынка в среднесрочной перспективе. Мы полагаем, что выступление Дж.Йеллен и новости по встрече ОПЕК+ станут основными катализаторами, способствующими выходу рынка из состояния дрейфа.

Сегодня к открытию торгов сформировался слегка негативный внешний фон. Цены на нефть и основные фондовые бенчмарки не демонстрируют позитивной динамики, что может привести к открытию торгов в районе отметки 1980 пунктов ММВБ. К тому же, определенный тревожный фактор для динамики рынка сегодня связан с начавшейся внезапной проверкой Вооруженный сил. Итоги недели в значительной степени сформируются под влиянием тональности выступления Дж.Йеллен, которое начнется в 17:00 мск.

Илья Фролов, Промсвязьбанк

