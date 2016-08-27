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Россия и Беларусь предварительно согласовали новую цену на газ

В пятницу «Коммерсантъ» поделился сведениями о новой схеме ценообразования на российский газ для Беларуси. По информации издания, эта схема уже согласована на рабочем уровне, и в случае ее принятия способна погасить очередной виток «газовой войны».

Истоки нынешнего противостояния кроются в противоречиях между формулой цены, предусмотренной контрактом с «Газпромом», и ранее достигнутыми межправительственными соглашениями о переходе на равнодоходные цены.

С начала этого года Минск стал платить цену, которую считает равнодоходной (с учетом транспортного плеча), а с точки зрения «Газпрома» у Беларуси образовался долг, который составляет уже $300 млн. В ответ Россия пригрозила Беларуси сокращением поставки нефти, и стороны были вынуждены искать компромисс.

По схеме, изложенной «Ъ», сторонам удалось договориться об уходе от ценообразования в долларах, вместо этого цены будут фиксироваться в рублях. Формула подразумевает использование средней цены по единой системе газоснабжения России, умноженной на повышающий коэффициент. На 2017 год коэффициент составит 1,48 и будет постепенно понижаться до 1 к 2025, когда цена в двух странах должна сравняться. Для Беларуси это означает цену в следующем году 6000 рублей за тысячу кубов вместо нынешних $132. Экономия составит около 30%.

В то же время, официальные лица двух стран пока не подтвердили эту информацию. Белорусские власти новую схему не комментируют. По словам пресс-секретаря премьер-министра Беларуси Владислава Сычевича, «переговоры по цене на газ продолжаются».

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари