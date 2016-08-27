Комментарии

Выступление Йеллен символически поддерживает доллар

Евро/доллар большую часть сессии в пятницу торговался незначительно выше 1,13, но начал отступать, когда вышли данные по ВВП США, и началось выступление Джанет Йеллен. С технической точки зрения пока в основной валютной паре не меняется ровным счетом ничего, торги идут в широком коридоре 1,1240-1,1325.

Пересмотренная статистика за второй квартал показала, что американский ВВП расширился на 1,1% г/г, что несколько ниже первоначальной оценки в 1,2%, но в общем и целом находится в русле ожиданий. В начале года, с января по март, ВВП США прибавил только 0,8%.

В Министерстве торговли США работают, похоже, сплошь оптимисты. В компонентах данных, опубликованных сегодня ведомством, содержится прогноз, который предполагает рост ВВП страны в третьем квартале на 3,1% г/г. Оптимизм – это прекрасно, но лучше, чтобы у него были логические границы. Наблюдаемый вялый рост американской экономики все еще позволяет предприятиям и компаниям создавать рабочие места, но как долго это продлится, никто не знает. Мощности здесь не безграничны. Стоит обратить внимание, что производительность труда в США планомерно понижается, а инвестиции в бизнес остаются низкими. Эти два момента в будущем могут сдерживать прирост экономической мощи Соединенных Штатов.

В Джексон-Хоуле только сейчас начинается выступление Джанет Йеллен. Рынок всю неделю готовился к нему и гадал, рассуждая о риторике, настроениях речи и возможностях найти в словах монетарного политика намеки на будущие фискальные шаги регулятора. Джанет Йеллен уже успела сообщить, что вероятность повышения процентных ставок в ближайшие месяцы увеличивается, но эту «мантру» рынок слышит почти ежедневно. Скорее всего, Йеллен далее будет осторожна в мнениях и сосредоточится на рассказе о состоянии экономики страны. Цифры в статистике там в целом нейтральные, потому особенных встрясок не ожидается.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари