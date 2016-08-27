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Индекс ММВБ завершает неделю в шаге от знаковой цели – отметки 2000 пунктов

Российский рынок акций в пятницу большую часть дня демонстрировал маловыразительную динамику в ожидании вечерних событий на глобальных рынках – публикации данных по динамике ВВП США во 2-м квартале во 2-й оценке и выступления главы ФРС Дж.Йеллен в Джексон-Хоул.

Данные по экономике совпали с прогнозами, а Дж.Йеллен в своем выступлении отметила, что условия для повышения ставки усилились в последние месяцы, при этом занятость и инфляция приближаются к целям ФРС.

На этом фоне волатильность на рынках возросла, но слова главы регулятора были истолкованы участниками рынка скорее с позитивной стороны, что привело к подъему российских фондовых индикаторов по итогам сессии на фоне возврата цен на нефть Brent выше 50 долл./барр.



В нефтегазовом секторе сегодня преобладали продажи, конъюнктура несколько улучшилась лишь к вечеру с началом повышения цен на нефть. Основное беспокойство у трейдеров вызывает возможная перспектива роста налоговой нагрузки на отрасль, которая может лишить компании внушительной части доходов. Лучше рынка выглядели перепроданные вчера акции Сургутнефтегаза (ао: +1.2%; ап: +0.8%), слабее – ЛУКОЙЛ (-1.4%) перед публикацией финансовой отчетности в понедельник. Финансовый сектор продолжил расти во главе с локомотивом рынка Сбербанком (ао: +1.0%; ап: +0.8%) после позитивной финотчетности и МосБиржой (+2.3%).

Металлургический сектор выглядел весьма слабо, отыгрывая относительно крепкий рубль и падение цен на промышленные металлы, что вывело в лидеры отката здесь акции НорНикеля (-2.0%). Сталелитейные компании и угольщики также выглядели достаточно слабо (ММК: -1.0%; Северсталь: -1.9%; НЛМК: -1.6%), а акции Распадской (-5.7%) обрушила слабая финотчетность за 2-й квартал.

Электроэнергетические бумаги продолжили расти во главе с РусГидро (+1.4%) на ожиданиях реализации плана менеджмента по повышению эффективности и увеличению коэффициента дивидендных выплат, а также Интер РАО (+2.7%) и ФСК ЕЭС (+2.4%). При этом по акциям Россетей (ао: -0.3%), неплохо прибавлявших в первой половине дня, прокатилась волна фиксации прибыли после публикации финансовых результатов.

Среди ориентированных на внутренний рынок компаний стоит отметить повышение акций Магнита (+1.3%), бумаги вернулись к уровням начала недели, а также ралли в Аэрофлоте (+2.4%), демонстрирующего улучшение операционных показателей даже на падающем рынке авиаперевозок.

Индекс ММВБ завершает текущую неделю вблизи 1990 пунктов, в шаге от знаковой цели – отметки 2000 пунктов. В случае развития положительного импульса на глобальных рынках, сформировавшегося после выступления Дж.Йеллен, рост рынка на следующей неделе продолжится. Мы полагаем, что при закреплении нефти Brent в диапазоне 50-52 долл./барр. индекс ММВБ может выйти в диапазон 2010-2050 пунктов, а РТС достичь 980-1010 пунктов.



Илья Фролов, Промсвязьбанк