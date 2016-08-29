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Курсы валют в Иркутске: 29 августа минимальный курс продажи доллара составил 64,99 руб., евро - 72,89 руб

29 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 55-64,57 рубля за доллар, курс продажи составил 64,99-67,71 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 10 коп. и составил 64,57 рубль. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 5 коп. и составил 64,99 руб. По такому курсу доллар продает БКС Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 63-72,35 рубля за евро, курс продажи составил 72,89-76,7 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 53 коп. и составил 72,35 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 40 коп. и составил 72,89 руб. Такой курс евро продажи предложил Бинбанк.

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Служба новостей СИА.

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