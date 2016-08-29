Комментарии

Курсы валют в Ангарске: 29 августа минимальный курс продажи доллара 65,07 руб., евро - 72,90 руб

29 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,89-64,57 рубля за доллар, курс продажи составил 65,07-67,71 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 5 коп. и составил 64,57 рубль. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 8 коп. и составил 65,07 руб. По такому курсу доллар продает ИТ Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 69,76-72,35 рубля за евро, курс продажи составил 72,90-76,09 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 65 коп. и составил 72,35 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 34 коп. и составил 72,90 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.



* * *

Служба новостей СИА.

Телефон/факс: (3952) 701-305, 701-300

E-mail: postbox@sia.ru.