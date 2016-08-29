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Связь-Банк выплатил третий купон по биржевым облигациям серии БО-03

26 августа 2016 года Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) произвел выплату третьего купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-03 (идентификационный номер 4B020301470B от 06.09.2012). Владельцам биржевых облигаций выплачен купонный доход в размере 12% годовых или 59 рублей 84 копейки на каждую биржевую облигацию. Общая сумма выплат составила 151 299 575рублей 68 копеек. Размещение третьего выпуска биржевых облигаций Связь-Банка объемом 5 млрд рублей сроком обращения 3 года состоялось 26 февраля 2015 года на ФБ ММВБ по открытой подписке. Организатор и агент по размещению выпуска: ПАО АКБ «Связь-Банк».

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26 августа 2016 года Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) произвел выплату третьего купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-03 (идентификационный номер 4B020301470B от 06.09.2012). ...



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