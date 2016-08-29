Комментарии

К открытию торгов сформировался слегка негативный внешний фон

В пятницу на рынках наблюдалось некоторое повышение волатильности, связанное с выступлением Дж.Йеллен. Глава ФРС в рамках своего выступления на конференции в Джексон Хоул сообщила о том, что вероятность повышения ставки возросла ввиду близости к целевым показателям инфляции и безработицы, и инвесторы восприняли это как сигнал о возможности скорого ужесточения. На этом фоне рыночные настроения несколько ухудшились, однако по итогам дня ключевые активы удержались в рамках сформировавшихся торговых диапазонов. Цены на нефть после всплеска волатильности удерживаются ниже 50 долл./барр., помимо валютного фактора реагируя также на сообщения по перспективам встречи ведущих нефтепроизводителей и обсуждения темы заморозки, а также статистику по буровым. На текущей неделе в фокусе внимания могут оказаться данные по доходам-расходам американских потребителей и индексу PCE, ключевому ценовому ориентиру Федрезерва, а также традиционные для начала нового месяца данные по индексам деловой активности. В целом фаза осмысления вектора монетарной политики, а также оценки состояния ведущих экономик может затянуться еще на некоторое время. Мы думаем, что оживление на глобальных рынках начнется с середины сентября, - в следующем месяце пройдут очередные заседания ФРС, ЕЦБ, Банка Англии, состоится встреча ОПЕК+, а также начнется новый деловой сезон, а участники рынка займутся приукрашиванием балансов (window-dressing) перед завершением отчетного года в США.

Российский фондовый рынок завершил неделю на исторических максимумах, остановившись в шаге от знакового уровня – отметки 2000 пунктов ММВБ. Значимую поддержку рынку оказал рост акций Сбербанка после финансовой отчетности, что позволило нивелировать конъюнктурный негатив по акциям нефтегазового сектора, связанный с опасениями роста налоговой нагрузки на отрасль.

Сегодня к открытию торгов сформировался слегка негативный внешний фон. Откат цен на нефть от уровней закрытия пятничной сессии и маловыразительная динамика на азиатских площадках задают слабо негативный вектор движению рынка акций РФ в начале недели. Начало текущей недели будет достаточно насыщенным на публикацию корпоративной отчетности за 1П2016, что может привести к появлению внутренних идей в отдельных акциях и способствовать удержанию или дальнейшему росту рублевого индекса. Из числа наиболее «весовых» эмитентов, раскрывающих финрезультаты за полугодие, стоит отметить ЛУКОЙЛ, НорНикель, Уралкалий, РусГидро, Аэрофлот. Кроме того, впервые отчетность без запоздания на квартал может опубликовать Газпром.

Илья Фролов, Промсвязьбанк

