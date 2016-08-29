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Развивающиеся рынки будет лихорадить

Российский индекс MSCI Russia Capped (ERUS) продолжает следовать в боковом диапазоне (в пятницу он снизился на 1,05%). Тем временем технические индикаторы на «связанных» графиках «протестуют» против инвестиционной покупки российских акций. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Index не смог преодолеть техническое сопротивление 38,1 и находится в фазе коррекции к росту. Индекс нефтегазовых компаний США NYSE ARCA OIL & GAS остался в боковом диапазоне, на дневном графике бразильского индекса BOVESPA есть «медвежьи» расхождения по индикатору RSI. Никакой катастрофы во всем этом впрочем нет – графики развивающихся рынков находятся в зоне «быков», но сейчас быки хотят передохнуть.

И цены на нефть хотят передохнуть от локального роста. Недавнее заявление министра энергетики Саудовской Аравии усугубило положение на нефтяном рынке, еще сильнее сократив шансы на заморозку объемов добычи, которую обсудят страны ОПЕК на полях Международного энергетического форума в Алжире 26-28 сентября. В пятницу представитель Ирана заявил, что его страна готова к сотрудничеству с другими экспортерами нефти в целях стабилизации нефтяных рынков, однако рассчитывает с их стороны на уважение интересов и прав Ирана. Многие интерпретировали это заявление как решение Тегерана продолжать наращивание добычи для возвращения «досанкционной» доли рынка.

По ценам на нефть есть светлая перспектива – 60 долларов за бочку уже в этом году. Аналитики американского инвестиционного банка Jefferies в пятницу сообщили, что, несмотря на недавнюю медвежью статистику, в том числе рекордно высокие объемы добычи в ОПЕК и растущие объемы экспорта топлива из Китая, они ожидают «приход нефтяного рынка в равновесие в четвертом квартале и увеличение темпов сокращения объемов запасов в 2017 году, что создаст условия для стабильного роста цен, основанного на фундаментальных показателях».

Всю прошлую неделю инвесторы ждали выступления главы ФРС США. В пятницу в ходе выступления на банковском симпозиуме в Джексон Холле Джанет Йеллен сказала, что в последние месяцы экономические показатели улучшились, что говорят в пользу роста ставок, особенно отметив улучшения на рынке труда и ожидания средних темпов экономического роста. Йеллен не уточнила, когда именно ФРС может повысить ставки, но после ее выступления усилились ожидания роста ставок в этом году. Йеллен сказала, что повышать ставки следует «постепенно».

Согласно данным программы FedWatch от Чикагской товарной биржи, на рынке сейчас ждут роста ставок ФРС с вероятностью 18% в сентябре и 53% в декабре. Заседания ФРС состоятся в сентябре, ноябре и декабре. В речи Йеллен отсутствовала конкретная информация о том, какие экономические показатели необходимы для окончательного решения повысить ставки. Большую часть речи Йеллен посвятила тому, как ФРС может справляться с рецессиями в будущем. Многие экономисты и чиновники ФРС опасаются, что некоторые тенденции, особенно старение населения, могут замедлять экономический рост США в долгосрочной перспективе. Центральные банки озабочены поиском новых способов экономического стимулирования, поскольку ставки уже находятся около нуля и печатается очень много денег.

Потенциальное замедление экономического роста в США означает, что ставки ФРС в будущем будут ниже обычного. Некоторые аналитики в связи с этим считают, что у ФРС останется мало возможностей для борьбы с рецессиями в будущем, поскольку будет труднее сокращать ставки. Йеллен сказала, что такая точка зрения является «преувеличением», ведь для смягчения политики у ФРС будет возможность скупать облигации и использовать forward guidance для внесения большей ясности и стабильности на рынки. Существуют и другие варианты действий, среди которых – расширение списка активов для скупки, повышение целевого уровня инфляции, установка целевого уровня на номинальный ВВП, сказала Йеллен.

Ждем негативного открытия рынков. Экономисты Goldman Sachs пятницу заявили, что их ожидания повышения ставки в сентябре после банковского симпозиума выросли с 30% до 40%. Развивающиеся рынки будет лихорадить до выхода плохой статистики из США.

Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"