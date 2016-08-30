Комментарии

Вероятность выхода выше "круглой" отметки в 200 пунктов и возврата стоимости Brent выше 50 долл./барр. остается высокой

Индекс ММВБ (-0,3%) в понедельник в очередной раз пытался откатиться ниже преодоленного на прошлой неделе уровня в 1970 пунктов на фоне опустившейся ниже 50 долл./барр. нефти марки Brent и обилия корпоративных новостей, однако завершил день лишь умеренным откатом, к концу дня вернувшись выше 1980 пунктов при поддержке сильного открытия американского фондового рынка.

Наиболее слабо смотрелся сегодня нефтегазовый сектор, чему способствовали, помимо нефти, и невпечатляющая финотчетность Лукойла (-1,1%). Все ключевые нефтегазовые бумаги дешевели; исключение составили перепроданные Сургутнефтегаз (оа: +1,0%; па: +1,5%), поддержанный слабостью рубля, а также Башнефть (оа: +2,4%; па: +2,4%) и Газпром нефть (+0,2%).

В металлургическом и горнодобывающем секторе под давление подпали акции сталелитейных компаний во главе с НЛМК (-1,3%) и Полиметалл (-2,2%), а вот акции Мечела (оа: +5,1%; па: +8,9%), напротив, раллировали на фоне неплохих финансовых результатов и сообщения руководства компании о заключении контрактов по высоким ценам (максимальным за последние 2,5 года), что подтолкнуло к росту и котировки Распадской (+0,4%). Также подорожали Алроса (+1,2%), ВСМПО-Ависма (+1,1%) и РусАл (+1,0%).

В финансовом секторе скорректировались с исторических максимумов акции Сбербанка (-1,2%), впрочем, сил для теста преодоленной в пятницу зоны 140-142 руб. к "медведей" не хватило. Остальные бумаги сектора выглядели лучше рынка, причем МосБиржа (+1,2%) и ВТБ (+0,4%) смогли вырасти.

В электроэнергетике преобладала тенденция к повышению котировок, несмотря на ослабление рубля, - переоценка тут далека от завершения. Вновь в лидерах роста акции Россетей (+2,3%) и ФСК (+2,5%), откровенно слабо смотрелись лишь Интер РАО (-2,0%) и МОЭСК (-3,0%), после публикации квартальной отчетности.

Финотчетность поддержала целый ряд бумаг 2-го эшелона, таких как Мостотрест (+2,3%), НМТП (+2,7%) и РБК (+2,5%).

Резво подскочили без новостей акции АвтоВАЗА (+5,3%) при росте торговой активности.



Индекс ММВБ удерживается выше 1980 пунктов, отражая неготовность участников рынка позиционироваться под коррекцию в условиях крепости ключевых зарубежных рынков. Действительно, давление на "голубые фишки" достаточно сегментировано (сегодня технические продажи фокусировались, по-хорошему, лишь в Сбербанке и Лукойле, несколько перекупленных), спрос на менее ликвидные акции сохраняется. Вероятность выхода выше "круглой" отметки в 200 пунктов в отсутствие ухудшения настроений на мировых рынках в середине недели (значимая статистика появится лишь в конце недели) и возврата стоимости Brent выше 50 долл./барр. остается высокой. Мы не рекомендуем краткосрочным инвесторам в оставшиеся дни августа играть "от продаж".



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк