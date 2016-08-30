Комментарии

Курсы валют в Ангарске: 30 августа минимальный курс продажи доллара 64,9 руб., евро - 72,7 руб

30 августа курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 62,36-64,75 рубля за доллар, курс продажи составил 64,9-67,68 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 35 коп. и составил 64,75 рубль. Такой курс покупки предложил Россельхозбанк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 17 коп. и составил 64,9 руб. По такому курсу доллар продают БайкалИнвестБанк и Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 69,93-72,3 рубля за евро, курс продажи составил 72,7-75,57 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 10 коп. и составил 72,3 руб. Такой курс покупки предложил БайкалИнвестБанк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 26 коп. и составил 72,7 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.



* * *

Служба новостей СИА.

Телефон/факс: (3952) 701-305, 701-300

E-mail: postbox@sia.ru.

